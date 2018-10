Грешките на Фетел може би показват, че е преминал върха си

Сър Джеки Стюарт е на мнение, че пропуснатата титла от Фетел през 2018 може би показва, че той е преминал своя връх. Изказването на легендарния британски пилот идва след като Себастиан окончателно се прости дори с теоретичните шансове да се пребори за тазгодишния шампионат със своя най-голям съперник Хамилтън.

"Смятам, че Себастиан е преминал върха си, докато Люис още гради своя" сподели Стюарт пред немското издание Билд.

"Няма причина Себастиан да не може да се завърне, но ще му бъде много трудно, защото след сезон като този, човек започва да става много критичен към себе си и към това какво иска и не иска да прави".

Трикратният световен шампион отбеляза, че Фетел всъщност е две години по-млад от Хамилтън, но може би четирите му световни титли са дошли прекалено рано. Колкото до множеството грешки – те вероятно показват, че това е максимумът на Себастиан.

"Той дойде във Ф1 на 20, а до 26 вече беше четирикратен световен шампион. Така че не може да обвиняваш постоянно другите. Ако се бориш за световната титла и виждаш, че дадена маневра може да бъде проблем, не я пробваш на всяка цена. Чакаш по-правилен момент".

"Аз много харесвам Себастиан и той е много добър пилот. Много емоционален и технически може би най-добрия, но вече няма изчистената психика, която имаше преди".

Сега, след като в полезрението на Хамилтън са седемте титли на Михаел Шумахер, британецът вероятно ще се изкуши да изравни или дори надмине най-великия, а Джеки Стюарт не вижда пречка за това.

"Да, може да го постигне, а предпоставките за това са много. В днешно време състезанията са повече, мениджмънта е по-добър, фабриките са по-хубави, отборите са по-големи, както и има много повече пари, за да успееш, отколкото беше преди" заключи Стюарт.

Has Sebastian Vettel's performance as a driver now started to decline? Sir Jackie believes so, and the Scot explains why… https://t.co/BH4cj1H5Wj