Петата титла на Хамилтън през очите на механик от Мерцедес (видео)

Всички видяхме по телевизията как Люис Хамилтън подпечата своята пета и най-ценна досега шампионска титла. Как, обаче, изглеждат култовите мигове на радост през очите на един механик от екипа на Мерцедес? Официалният сайт на Ф1 публикува кратък клип, в който има уникални кадри от видеокамера, закачена за каската на механик от немския тим. Видеото е кратко, но ни прави част от уникалните емоции на хората, всеки от които е допринесъл с труда си за постигането на най-голямата цел.

В монтажа са включени кадри от няколко камери с гледна точка от първо лице – задължително за гледане от всеки истински запалянко:

An onboard with a difference



A @MercedesAMGF1 mechanic's POV of Lewis Hamilton's title celebrations in Mexico #F1 pic.twitter.com/T4bpbLrJJ5