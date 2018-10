Ф1 ще е по-добра без

Кими Райконен заяви, че Формула 1 ще бъде много по-добре като цяло без "всякакви тъпотии", които съпътстват спорта. Финландецът е в заключителната част на своята кариера във Ф1, където му остават само още два старта като пилот на Скудерия. Следващата година Айсмен ще се завърне в тима, откъдето започна – Заубер.

На въпрос на Аутоспорт дали би се съгласил да му позволят да пропуска всички медийни изяви, но да му намалят заплатата в замяна, Кими отговори: "Не, не искам това".

"Смятам, че всеки трябва да се показва в медиите. Обаче заплатите ни не ги правят медиите. Хората все се оплакват, че Ф1 не била вече интересна, не била това, което трябва да е, и от сорта".

"Честно казано, медиите са пълни с всякакви тъпотии – слухове, клюки и не знам какво. Ако ги нямаше тези неща, Ф1 щеше да бъде много по-добре. Хората се опитват да създават толкова много безсмислици, които вредят на Ф1".

"Смятам, че ако има по-малко безсмислици и повече сериозни неща, които да са истина, това ще помогне на Ф1 по много начини".

