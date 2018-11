Лидерът на Ферари Себастиан Фетел беше обречен още преди началото на Гран При на Мексико. Германецът трябваше да спечели надпреварата, а Люис Хамилтън да не успее да влезе в топ седем, за да остави шансовете си живи за следващата Гран При на Бразилия.

Humility in victory, grace in defeat.



These are the attributes of great champions. #MexicoGP #HiFive pic.twitter.com/kLoNVuEiFL