Фетел отрича Ферари да са имали доминираща кола

Себастиан Фетел твърди, че колата на Ферари не е била "доминираща" през 2018, и че пропуснатата титла не е само заради пропилени възможности и грешки. Миналия уикенд в Мексико Люис Хамилтън подпечата своята победа в тазгодишния шампионат при пилотите. Надпреварата при конструкторите, обаче, все още не е приключила, а преднината на Мерцедес от 55 точки не е голяма. По средата на сезона, обаче, Скудерия имаше аванс от 20 точки, но нещата се обърнаха.

"Абсолютно вярно е да се твърди, че имаме много силна кола" заяви Фетел пред Аутоспорт. "Но не смятам за вярна представата на хората, че сме имали доминираща кола. Погледнете резултатите – не виждам никаква доминация. Имахме доста състезания, в които бяхме много близо и имахме много високо състезателно темпо, но не сме доминирали."

"От друга страна – Мерцедес го правеха. Ако погледнете Испания, Франция, Русия – ние не сме имали такива състезания. Не ме разбирайте погрешно. Изобщо не твърдя, че имаме слаб болид."

В надпреварата в Белгия тифозите бяха много доволни, когато Фетел изпревари Хамилтън на старта и накрая спечели с 11 секунди преднина. За немския пилот, обаче, това не означава доминация:

"Това си беше оспорвано състезание. Люис беше 1-2 или 3 секунди зад мен почти през цялото време – просто в даден момент се предаде."

"Иначе тази година в няколко състезания нямахме темпото да се състезаваме с Мерцедес и те взеха тези победи, а ние не можахме да запишем точки. Изпуснахме нещата, защото не бяхме достатъчно бързи."

"Ясно ви е – две, три, четири състезания – това си е голяма разлика. Така че, да - срамота, да" завърши Фетел.

Ferrari never had a dominant car in 2018, says Vettel #F1https://t.co/tLafLf4O5S