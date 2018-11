Роб Смедли напуска Уилямс

Отборът на Уилямс обяви, че шефът на инженерния отдел Роб Смедли ще напусне в края на сезона. Британецът беше назначен на поста през 2014 с основна задача да помогне след слабата кампания през 2013. Тимът завърши трети в класирането следващите две сезона, след което през 2016 и 2017 слезе до пето място. През настоящата година се очертава Уилямс да са последни.

"Силно се наслаждавах на времето, прекарано в Уилямс" заяви Смедли. "Тимът премина през големи промени, откакто аз се присъединих през 2014, и за мен беше удоволствие да бъда част от тях. Уилямс е много специален отбор във Ф1 общността и аз съм убеден, че с таланта, който имаме, ще направим добри постижения. Отборът винаги ще остане част от сърцето ми".

Смедли допълни още, че след 20 години кариера във Формула 1 чувства необходимост от преосмисляне и промяна. Той каза, че има нужда от повече време със семейството си, както и да прецени с какво ще се занимава оттук нататък.

"Беше удоволствие да имаме Роб в редиците си" коментира Клер Уилямс. "Той се присъедини към нас, когато бяхме слаби, и сме благодарни, че той видя потенциал в нас и ни помогна. Желаем му успех и сме признателни за времето, страстта и бойния дух, който той донесе в Уилямс".

