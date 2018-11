Ботас знае тайната на Хамилтън и неговата скорост

Валтери Ботас е пределно наясно защо Люис Хамилтън е бил толкова силен през този сезон, както и какво може да се направи по въпроса. Финландецът твърди, че откакто са съотборници в Мерцедес, за него вече не е тайна в какво се корени причината Люис да надиграва своите противници.

"Честно казано, няма нещо, което да не ми е ясно. Всеки път си има ясно обяснение кое как става и може да бъде различно".

Ботас обяснява например, че Хамилтън успява не само да е по-бърз в завоите, но и да го прави с постоянство. "Има завои, в които той е по-бърз, а за мен са по-трудни. Понякога успявам и аз да достигна неговата скорост, но той го прави всеки път".

Освен постоянството в скоростта, Ботас обръща внимание, че Хамилтън е постоянен в представянето си при най-различни условия. "Каквото и да – вятър, жега, сухо или мокро – той е изключително адаптивен".

"Преди да дойда в Мерцедес беше много трудно да кажа нещо повече от това, че е добър пилот. Сега мога да кажа, че го познавам по-добре, той е много приятен човек и работи много усърдно. Може би доста по-усърдно, отколкото хората си представят".

