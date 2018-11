Ф1 обяви Гран При на Виетнам, вижте карта на трасето

News: Vietnam to join the @F1 calendar from 2020. In a press release they also unveiled the track layout. #VietnamGP #Hanoi #F1 pic.twitter.com/8opROVTScB

Шефовете на Формула 1 Liberty Media официално потвърдиха присъствието на Виетнам в календара на шампионата през сезон 2020. Те показаха и карта на трасето, което ще бъде предимно улично. То ще е дълго 5.565 километра и ще включва една напълно нова част, създадена в близост до стадиона в предградията на столицата Ханой.

Правата е дълга 1.5 километра и се предполага, че тя ще позволява да се развият около 335 км/ч. Някои части са взаимствани от други Ф1 писти. Първите два завоя на виетнамското трасе напомнят на първите два завоя на немската "Нюрбургринг".

BREAKING NEWS: Formula 1 will be racing in Vietnam in 2020 and the track looks interesting. What are your thoughts will it make it a 22 race calendar or will it replace another track?#F1 #2020 #VietnamGP @F1 pic.twitter.com/kFM3nwQbBC