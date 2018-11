Гран при на Великобритания може да напусне Силвърстоун

Търговският директор на Формула 1 Шон Братчес заяви, че Гран при на Великобритания може и да напусне пистата "Силвърстоун", ако бизнес интересите на Либърти Медиа го изискват. Договорът на историческото трасе изтича в края на следващата година и няма да бъде подновен, защото разходите са непосилни за организаторите. "Силвърстоун" иска да остане в календара на Ф1, но само ако бъде договорена значителна отстъпка в заплащаната годишната такса.

"Формула 1 има 68 годишна история, а естеството на състезанията е в динамиката" каза Братчес. "Силвърстоун" беше първото Гран при, но пистата не е била в календара през цялото това време. Надпреварите са се провеждали и на други места, като Брандс Хач, например".

Братчес допълни още, че те искат да запазят историческото наследство на спорта, но също и да го развиват в нови направления. "Разделяме нещата в три различни категории. Първо, искаме да запазим емблематичните състезания, които са важни за Формула 1 и за феновете. Имам предвид такива като "Силвърстоун", "Спа" и "Монца".

"Освен това имаме група улични или частично улични състезания, които се провеждат в градове или паркове, като в Мелбърн, Монреал и Мексико сити. Третият сегмент са стартове, които се провеждат на съоръжения, които са построени специално за тази цел – като тези в Шанхай, Остин и Бахрейн".

Изявлението на търговския директор на Формула 1 беше направено във връзка с официалното влизане на Виетнам в календара за 2020.

