Семейството на Шумахер с ново изявление

Семейството на Михаел Шумахер обяви своята подкрепа за нова благотворителна инициатива, вдъхновена от възстановяването на Ф1 легендата. Роднините на седемкратния световен шампион все още отказват публичен коментар относно неговото състояние, но направиха изявление за първи път от половин година насам.

Изявлението дойде от мениджъра на Шумахер Сабине Кем и обявява издаването на плакат с благотворителна цел, който е посветен на кариерата на Михаел. Постерът е реализиран през организацията Keep Fighting ("Продължавай да се бориш") и се разпространява през онлайн магазина Zoom. Събраните средства отиват за инициативата Never Give Up ("Никога не се предавай") в Германия.

