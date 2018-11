Верстапен поведе в началото на уикенда в Бразилия

Пилотът на Ред Бул Макс Верстапен поведе пред Себастиан Фетел с Ферари и Люис Хамилтън с Мерцедес в началото на уикенда в Бразилия. В едва 0.096 секунди разлика се събра челното трио на една от най-късите писти в календара на Формула 1. Четвърти остана съотборникът на Верстапен Даниел Рикардо, следван от Кими Райконен и Валтери Ботас.

Отборът на Мерцедес може да си подсигури титлата и при конструкторите тази неделя. Това ще стане, ако Ферари не успеят да запишат повече от 12 точки от тях. Хамилтън вече успя да си гарантира званието при пилотите преди две седмици в Мексико.

След първата тренировъчна сесия в Сао Пауло най-бърз в средата на колоната беше тимът на Хаас с Ромен Грожан и Кевин Магнусен. След тях се класира Шарл Леклер със Заубер и Естебан Окон с Рейсинг Пойнт Форс Индия.

Британецът Ландо Норис замести Фернандо Алонсо за първата тренировка и зае 16-та позиция. Титулярът Стофъл Вандоорн бе предпоследен, като единствен използва гумите медиум.

