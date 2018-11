Рикардо ще бъде наказан с пет места на старта в неделя

Лошият късмет не иска да напусне Даниел Рикардо дори в края на сезона. Пилотът на Ред Бул ще бъде наказан на старта в неделя с пет места заради смяна на елемент от двигателя. Австралиецът напоследък имаше цяла серия от несполуки, включително отпадания в последните две състезания заради механични проблеми. Сега, очевидно, го чака доста дълъг неделен следобед на "Интерлагос".

Преди началото на първата петъчна тренировка стана ясно, че болидът на Дани е със сменен турбокомпресор. Това е неговата шеста бройка за сезона, като само пилотите на Торо Росо Брендън Хартли и Пиер Гасли са използвали повече от него. За тази смяна се предвижда наказание от пет места назад на стартовата решетка.

По време на тренировката Рикардо даде кратко интервю за Скай Спортс, в което призна, че много се нуждае от добро класиране. Австралиецът, който ще напусне Ред Бул в края на годината, за да се присъедини към Рено, си пожела да успее да се класира на подиума – това ще му даде малко спокойствие и самочувствие.

Daniel Ricciardo's horrible luck is set to continue



