Ботас изведе Мерцедес напред във втората тренировка

Валтери Ботас изведе Мерцедес напред във втората свободна тренировка преди Гран при на Бразилия на пистата "Интерлагос". Финландецът записа минимална преднина пред съотборника си Люис Хамилтън, зад който пък също много близо се нареди Себастиан Фетел с Ферари. Четвърти остана Кими Райконен, а пилотите на Ред Бул се оказаха най-бавни в челото.

Десетина минути след началото на сесията Нико Хюлкенберг се разби в предпазните огради с висока скорост и предизвика червен флаг. Пилотът на Рено, който по принцип се представя силно на "Интерлагос", направи сериозна грешка, като излезе в тревата на излизането от последния завой.

Проблеми имаше и Макс Верстапен, който сутринта беше най-бърз, но следобед прекара повече от половината време в гаража, докато механиците отстраняваха проблем по неговия болид. Така холандецът не успя да завърти достатъчно обиколки и остана по-бавен от Рикардо.

Хаас отново бяха най-бързи от останалите, като Ромен Грожан пак даде седмо време, а Кевин Магнусен – девето. Двата американски болида бяха разделени от Заубера на Шарл Леклер на осмо място. Топ десет затвори Естебан Окон с Форс Индия.

Времето над Сао Пауло продължи да бъде мрачно, но предварителните прогнози за тежък дъжд не се оправдаха.

