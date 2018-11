Фетел най-бърз преди квалификацията в Бразилия

Себастиан Фетел с Ферари спечели последната свободна сесия преди квалификацията за Гран при на Бразилия. Немският пилот беше по-бърз от двата Мерцедеса на Люис Хамилтън и Валтери Ботас, които постигнаха второ и трето време, няколко десети зад него.

Hamilton's car is puffing a bit, but he still goes P2, 0.241s behind Vettel #BrazilGP #F1 pic.twitter.com/vUgQfXhP7x