Хамилтън спечели квалификацията в Бразилия, Фетел втори

Люис Хамилтън постави нов рекорд на пистата "Интерлагос" от 1:07.281 минути и записа полпозишън номер 100 за отбора на Мерцедес. Себастиан Фетел, който вече се бори единствено за да подсигури титлата на Ферари при конструкторите, остана втори. Трети и четвърти се класираха техните съотборници, съответно Валтери Ботас и Кими Райконен. Ред Бул останаха пети и шести, като Верстапен беше по-бързият от двамата пилоти. Силно представяне направи отборът на Заубер, който не само успя да влезе в третата фаза на квалификацията, но дори се представи най-добре от останалите. Топ десет оформиха Грожан с Хаас и Пиер Гасли с Торо Росо.

@LewisHamilton collects his 10th Pirelli Pole Position Award of 2018 from @MassaFelipe19 #BrazilGP #F1 pic.twitter.com/rrtd21hGir

В първата фаза на квалификацията всички болиди побързаха да излязат на пистата, защото прогнозата за дъжд, която беше за целия уикенд, най-накрая изглеждаше доста реална. Минути след началото пилотите започнаха да докладват за първи капки. След като всички записаха обиколки, колите от топ 10 се прибраха и не излязоха повече. Втори опити правиха състезателите във втората половина на таблицата. За тях стана трудно, тъй като започна лек дъжд, който беше достатъчен, за да попречи на подобряването на времената.

Най-бърз остана Макс Верстапен, а отпадналите под чертата бяха Сайнц с Рено, Хартли с Торо Росо, Алонсо с Макларън, Строл с Уилямс и Вандоорн с втория Макларън.

Lots of rain everywhere, reports Alonso (currently P18) #BrazilGP #F1 pic.twitter.com/VsWfYxQQST

Втората фаза започна по същия начин, в очакване на по-сериозен дъжд. Топ отборите заложиха на гумите софт, тъй като стратегията за неделя ще бъде с по-твърди гуми за начало. Условията бяха леко хаотични, като дори Хамилтън имаше моменти на разсейване. Люис препречи пътя на единия Улиямс, който беше в бърза обиколка, и само светкавичната реакция на Сироткин предотврати сериозна катастрофа. Секунди по-късно подобна ситуация се повтори между Хамилтън и Райконен, а британецът обясни по радиото, че не е бил сигурен откъде ще го мине Кими. Това, обаче не се отрази на класирането на Ледения, докато руснакът провали обиколката си и остана последен.

Минути преди края няколко завоя на "Интерлагос" вече доста се намокриха и всички болиди се прибраха в бокса. Единствено застрашените от отпадане направиха по още един опит, като най-добро впечатление направи Шарл Леклер. Той единствен успя да подобри времето си и да стигне до третата фаза. Под чертата останаха Магнусен с Хаас, двата болида на Форс Индия, Хюлкенберг с Рено и Сироткин с Уилямс.

В паузата преди третата фаза стана ясно, че стюардите разследват Фетел, защото е повредил везните, с които измерват теглото на болидите. Себастиан беше изключително припрян, когато го извикаха за измерване, отначало не си загаси двигателя, после го рестартира, а накрая слезе от кантара по неправилен начин.

Q3 (6 mins to go): Vettel giving it the beans, but it's Hamilton who goes quickest!#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/xRq1MxZSe8