Себастиан Фетел беше глобен с 25 хиляди евро и първо предупреждение заради инцидента с електронните везни за измерване теглото на болидите. Въпросният кантар се използва за премерване теглото на болидите. Целта е да се пресекат измами с тежестта, а колите биват привикани на случаен принцип. По време на квалификацията в Бразилия на влизане в бокса пилотът на Ферари беше спрян за проверка.

Фетел беше доста нервен, защото това се случи в момент, в който условията на пистата се влошаваха, и той бързаше за смяна на гуми и нова обиколка. Себ се качи на везните и подканяше процедурата да приключи колкото се може по-бързо. Той първо не загаси двигателя си, а след това вместо да остави да го избутат от кантара на празен ход, той даде газ и ги повреди. Делегатът на ФИА докладва за инцидента, като имаше възможност Фетел да бъде дори дисквалифициран.

Четирикратният световен шампион коментира след края на квалификацията, че според него не е редно да ги привикват за формалности по време на такъв ключов момент от надпреварата. Той отрече обвиненията, че не е спазил процедурата и инструкциите, които са му били дадени.

Стюардите привикаха пилота на Ферари, за да даде обяснения, и в крайна сметка отсъдиха, че поведението му не е причина за по-строго наказание. В становището им се посочва, че Фетел все пак е загасил двигателя, независимо че не го е направил веднага, а теглото на болида му е било измерено. Единственият проблем е, че е слязъл от везните на собствен ход, което е забранено, за да не ги повреди. Тъй като той е успял да ги счупи, стюардите му налагат финансова санкция, както и първо предупреждение за забрана.

Така Фетел ще стартира от втора позиция зад Хамилтън, който от своя страна също се размина с наказание.

BREAKING: Vettel given reprimand and €25k fine for weighbridge incident in Brazil qualifying



https://t.co/z2Gf6OTRFC#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/u7HBEWq8Fu