Хамилтън се размина с наказание

Люис Хамилтън се размина с евентуално наказание заради ситуацията между него и Сергей Сироткин в квалификацията за Гран при на Бразилия. На същото място, на което британецът задмина Тимо Глок преди десет години, за да спечели първата си световна титла, сега той се препречи на Уилямс-а. Хамилтън се опита да се отдръпне от пътя на Сироткин, но за беда избра посоката, от която руснакът тръгна да го заобикаля. Бързата реакция на Сергей предотврати катастрофа между двамата.

След края на квалификацията петкратният световен шампион обвини новобранеца от Уилямс, че е карал безразсъдно. "Доколкото ми беше известно, никой зад мен не беше в бърза обиколка" обясни той. "Аз бях намалил, за да спазвам дистанцията с пилота пред мен, и изведнъж една кола се появи отникъде. Казах си, боже, някой в бърза обиколка ли е?"

След като взеха показания, стюардите установиха, че Сироткин не е бил в бърза обиколка, а само се е подготвял за такава. По тази причина те отсъдиха, че Хамилтън не се е препречил и няма за какво да бъде обвинен.

Междувременно, Себастиан Фетел беше глобен, защото е повредил електронните везни, с които се мери теглото на болидите.

