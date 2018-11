Верстапен налетя на Окон след състезанието в Бразилия (видео)

Макс Верстапен се нахвърли върху Естебан Окон с блъскане и ругатни след състезанието в Бразилия. До грозната сцена се стигна след като пилотът на Форс Индия стана причина Верстапен да загуби на практика спечелена надпревара и да финишира втори на пистата "Интерлагос".

Инцидентът беше доста нелеп и Окон бе наказан с 10 секунди престой в бокса. Верстапен тъкмо беше изпреварил Хамилтън за първото място и набираше преднина, когато застигна и затвори с една обиколка Форс Индия-та. На следващия завой, обаче, французинът реши да контраатакува, за да си върне позицията и се опита да изпревари Ред Бул-а от вътрешната страна. Макс не го очакваше, не го видя, не му остави място и се стигна до контакт, след който двата болида се завъртяха. Хамилтън си върна подареното лидерство, а Верстапен до финала не успя да се приближи достатъчно, за да пробва ново изпреварване.

Lap 44, Max is leading the race, then this... #BrazilGP #F1 (Sound ) pic.twitter.com/FhMgkehVtG