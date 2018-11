Мерцедес спечелиха пета поредна титла при конструкторите

Преди две седмици в Мексико Люис Хамилтън стана едва третия пилот в историята на Ф1 с пет световни титли. Днес в Бразилия британецът сложи черешката върху тортата, след като с победата си на "Интерлагос" донесе на Мерцедес пета поредна победа в шампионата при конструкторите.

Откакто през 2014 започна турбо-хибридната ера във Формула 1 Мерцедес са неизменни победители, а засега единствено Ферари имат повече - шест поредни титли в периода 1999-2004.

"Честно казано, момчетата работиха много усърдно в последните шест години" каза Хамилтън след края на надпреварата в Бразилия. "Беше едно невероятно пътуване с тях. Това е резултатът, за който всеки работи цялата година. Всеки става, отива на работа и всеки ден се старае да даде най-доброто от себе си, за да преуспеем като един отбор".

"Винаги съм казвал каква голяма чест е да караш за тях. Днес го постигнахме във възможно най-добрия стил". Статистиката показва, че с днешната победа Хамилтън е спечелил половината от всички състезания през хибридната ера. "Не знам, аз просто гледам да направя най-доброто с това, което ми предоставят" коментира Люис.

HAMILTON: "This is what everyone works for - we really pulled together as a unit" #BrazilGP #F1 pic.twitter.com/Q8S2yBZpRP