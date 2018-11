Хелмут Марко видя конспирация на Мерцедес в инцидента с Окон

Инцидентът между Макс Верстапен и Естебан Окон стана най-обсъжданата тема след края на Гран при на Бразилия, която дори засенчи петата конструкторска титла на Мерцедес. Опитът на пилота на Форс Индия, който беше затворен с обиколка, да изпревари лидера доведе до контакт между двамата. Окон получи наказание от 10 секунди, а Верстапен изпусна победата и завърши втори.

"Пилот на Мерцедес, на който му е обещано място за 2020, се блъска в лидера - невероятно" коментира съветникът на Ред Бул д-р Хелмут Марко, цитиран от Motorsport Magazin. "Някой можеше да му каже: "Здрасти, това е лидерът, той е с нови гуми, не го атакувай! Тоя идиот получи само 10 секунди, очаквах много по-сериозно наказание".

От своя страна шефът на Рейсинг Пойнт Форс Индия Отмар Шафнауер отхвърли всякакви конспиративни теории. "Не вярвам в конспирации. Пилотите не мислят къде ще карат през 2020. Естебан ни попита по радиото "Може ли да го изпреваря, защото съм по-бърз?" и ние му казахме "да, действай". Шафнауер категорично отрече Окон да е направил контакт нарочно заради бъдещата си кариера.

Самият Окон коментира след състезанието, че е имал право да се бори за позиция, след като е бил по-бърз. В решението на стюардите, обаче, се посочва, че той не е успял да мине пред Верстапен, следователно сам се е виновен, защото Макс не е бил длъжен да му оставя място.

Хамилтън също коментира случилото се, като каза, че за разлика от пилота на Ред Бул е щял да подходи по друг начин.

След състезанието Верстапен налетя на бой на Окон. В крайна сметка стюардите ги привикаха за обяснения.

