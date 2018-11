Наказаха Верстапен с общественополезен труд

Макс Верстапен беше наказан да положи два дни общественополезен труд заради физическата саморазправа, която той си позволи срещу Естебан Окон след края на състезанието в Бразилия. Пилотът на Ред Бул изпусна победата на "Интерлагос" заради неуспешния опит на Окон да го изпревари обратно, след като беше задминат с една обиколка, което доведе до контакт и завъртане на двата болида. Афектиран след края на състезанието, холандецът налетя с ругатни и блъскане по Естебан при срещата им в помещението за претегляне.

Стюардите привикаха и двамата пилоти за обяснение, след което излязоха със становище, че Верстапен е нарушил правилата за поведение, с което се подронва състезателния дух и престижа на моторния спорт като цяло. В становището им се посочва, че те разбират разочарованието и афекта на Макс, също така приемат, че Окон го е предизвикал по един или друг начин. Това, разбира се, не оправдава изобщо поведението на пилота на Ред Бул. В крайна сметка те го наказват с два дни обществено полезен труд, който трябва да бъде положен в рамките на 6 месеца след инцидента.

Естебан Окон от своя страна беше признат за виновен за инцидента на пистата и освен 10-те секунди наказание, които изтърпя още по време на състезанието, пилотът на Форс Индия беше наказан и с три точки към неговия лиценз.

The full statement from the stewards, confirming Max Verstappen's punishment for shoving Esteban Ocon...https://t.co/dsFCYRqRzo #SkyF1 #BrazilGP pic.twitter.com/01A6GtAt52