Мерцедес уважиха Ники Лауда при празнуването на новите титли

Мерцедес уважиха възстановяващия се от трансплантация на бели дробове Ники Лауда при празнуването на петата шампионска титла на Люис Хамилтън, както и петата поредна шампионска титла за Мерцедес при конструкторите. По време на празненството в базата на Мерцедес целият екип на отбора, шефът Тото Волф и пилотите Люис Хамилтън и Валтери Ботас сложиха червени шапки на главите си, подобни на тези, които носи Лауда, в чест на легендарния пилот, който не можеше да присъства на събитието.

Волф заяви, че ще се радва да види Лауда в падока на Ф1 в последния за сезона кръг в Абу Даби, но това зависи от медицинските съвети, които ще получи австриецът. "Ще се срещна с Лауда в петък и съм много щастлив, че той вече е по-добре и ще бъде отново част от тима ни. Ако успее да дойде в Абу Даби – страхотно. Ако не успее, имам намерение да пътуваме заедно към Австралия догодина", сподели Тото Волф.

