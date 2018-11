Фалшива новина праща Кубица титуляр в Уилямс

Фалшив Туитър акаунт на Роберт Кубица донесе прибързана радост на неговите фенове. Уж от името на пилота беше пусната снимка на болида Уилямс 41 с надпис "Скоро".

Един от хората, които се подведоха по информацията, се оказа Деймън Хил. Той първо пусна статус, в който изразява радост от новината, че Кубица ще получи титулярно място в Уилямс. След това, обаче, той изтри поста си и пусна извинение, след като беше разбрал от полски потребители, че става дума за фейк.

This is obviously Polish for ‘Its a fake account’ Apologies if I excited Poland. #f1 https://t.co/ETbRMDtPVx