Какво яде Люис Хамилтън

33 годишният Люис Хамилтън вече е петкратен световен шампион, а освен това държи още някои рекорди: най-много полпозишъни – 82, 41 най-бързи обиколки и най-много точки, спечелени в историята на Ф1 – 2993. Всичко това най-вероятно ви е известно, но може би не веки знае, че британецът е веган.

Менюто на Люис стриктно включва само растителна храна и никакви животински продукти. Сутрин, както между другото много от Ф1 пилотите – Хамилтън закусва най-често овесена каша. Понякога си разнообразява с по-нетипични комбинации като бобова паста върху препечена филия. Преди да стане веган, той е хапвал също така яйца с авокадо.

Според доктор Роб Чайлд, който е работил с отбори като Ферари и Макларън, спортистите вегани са застрашени от ниски нива на тестостерон, освен ако не подбират внимателно диетите си. "Люис най-вероятно приема големи количества здравословни мазнини, за да си осигури достатъчно тестостерон" отбелязва той.

Хамилтън признава, че след като е станал веган, му липсват определени храни, с които е бил свикнал. "Това не е за всеки" казва Люис. "Липсва ми течния шоколад. Липсват ми сладкишите, но вече знам, че те са пълни с гадости".

Пилотът на Мерцедес много обичал хамбургери и му било трудно да си намери заместител, след като спрял месото и рибата. В Хонг Конг, обаче, открил вегански бургери, и дори поръчвал да му ги пращат всеки ден, докато бил в Япония.

Менюто на пилотите вегани включва например пържено чесново тофу със зеленчуци и пълнозърнест ориз. Позволяват също кафе от пресни зърна или зелен чай, както и няколко блокчета тъмен шоколад (85%). Много хранителни са пълнозърнестата паста и печен сладък картоф, които може да се комбинират с други зеленчуци, веган песто; също пастет от киноа и прясно зеле.

Любопитно е, че на фона на цялото това здравословно хранене, Хамилтън пие големи количества енергийни напитки. Той има дори своя персонализирана разновидност на напитката Монстър - "44". Люис твърди, че да стане веган е било най-доброто му решение в живота, освен това да отиде в Мерцедес.

Lewis on that #Vegan diet!

This is everything Lewis Hamilton eats and drinks for breakfast, lunch, and dinner https://t.co/5FBKZgyWna via @businessinsider