Верстапен предупреди, че не лъжат за напредъка на Хонда

Макс Верстапен от Ред Бул настоява, че отборът му "не лъже" за напредъка на Хонда през сезон 2018. До миналата година репутацията на японската компания беше сериозно увредена след мъчителното тригодишно партньорство с Макларън. Тимът от Уокинг хвърляше цялата вина върху Хонда, след което в крайна сметка отношенията им бяха разтрогнати.

През завършващия вече сезон Хонда започна ново партньорство с Торо Росо – втория тим на Ред Бул. За разлика от сътрудничеството между японците и Макларън, отношенията с Торо Росо се оказаха доста по-продуктивни. Третата спецификация на двигателя на Хонда за 2018 дори надмина по мощност мотора на Рено. Постиженията дадоха увереност на Ред Бул да се откаже от Рено и да се обвърже изцяло с японската компания за следващите два сезона.

"Ние не лъжем и цифрите го показват" казва Верстапен. "Разбира се, много зависи колко ще напреднат и останалите отбори, но ще трябва да изчакаме и да видим. Все пак съм реалист. Смятам, че имаме малък дефицит на мощност, но това със сигурност ще се подобри. Без съмнение, ще бъде оспорвано. Дали ще бъде достатъчно? Не знам. Всичко опира до това да се пробваш да постигаш максимално добри резултати и да не губиш много точки в началото".

Verstappen warns the grid about Honda: "We're not lying" : https://t.co/VXWkO5pqOL pic.twitter.com/1J1iJqdvZY