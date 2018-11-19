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Шефът на Мерцедес Ф1 искал да привлече Макс, преди Ред Бул да го вземат

19 Ноември 2018

Тото Волф вижда Верстапен като бъдещ шампион, ако…

Тото Волф вижда Макс Верстапен като бъдещ световен шампион един ден, когато се "ошлайфа". Младият холандец е много талантлив според шефа на Мерцедес Ф1, но все още има много трески за дялане. Пример за това е спречкването с Естебан Окон след края на състезанието от предпоследния кръг в Бразилия.

Волф дори искал да привлече Макс, преди Ред Бул да го вземат при тях. "Личи си, че у него зрее бъдещ световен шампион. Невероятен талант и скорост. Един ден, когато изглади острите си ръбове, ще спечели шампионата".

"След няколко години той ще гледа днешните записи и може би ще има друго мнение по въпроса дали това е било правилното поведение. Само че това са неща, които няма как да ги научиш по-бързо – то си е процес на изграждане" обобщи Волф.

Снимка: ©Getty Images
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