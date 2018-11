Тото Волф вижда Верстапен като бъдещ шампион, ако…

Тото Волф вижда Макс Верстапен като бъдещ световен шампион един ден, когато се "ошлайфа". Младият холандец е много талантлив според шефа на Мерцедес Ф1, но все още има много трески за дялане. Пример за това е спречкването с Естебан Окон след края на състезанието от предпоследния кръг в Бразилия.

Волф дори искал да привлече Макс, преди Ред Бул да го вземат при тях. "Личи си, че у него зрее бъдещ световен шампион. Невероятен талант и скорост. Един ден, когато изглади острите си ръбове, ще спечели шампионата".

"След няколко години той ще гледа днешните записи и може би ще има друго мнение по въпроса дали това е било правилното поведение. Само че това са неща, които няма как да ги научиш по-бързо – то си е процес на изграждане" обобщи Волф.

Max Verstappen will be champion when he irons out ‘raw edges’, says Toto Wolff https://t.co/aw2hCmy6Ga pic.twitter.com/oTXwCS32Vv