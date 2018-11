Алонсо не изключва завръщане във Ф1 през 2020

Въпреки че наскоро Алонсо нарече Формула 1 "слабо шоу", той не изключва възможността да се завърне на стартовата решетка през 2020, година след като е презаредил батериите си. Двукратният световен шампион обяви през август, че се оттегля от Ф1 в края на сезона, но не уточни накъде поема.

По-късно Фернандо потвърди, че ще участва догодина в Инди 500, защото преследва т. нар. "Троен шлем" на моторните спортове. Той вече е печелил Гран при на Монако, а тази година покори и 24-те часа на Льо Ман с отбора на Тойота. Засега, обаче, испанецът не е разкрил плановете си за 2019. Въпреки това, Алонсо мисли още по-напред и за 2020 добавя към опциите пред себе си евентуално завръщане във Формула 1.

"Ще има още няколко предизвикателства, освен Инди 500" сподели той пред агенция Синхуа. "Усещам нужда да презаредя батериите си през следващата година, но през 2020 би могло, разбира се, да направя пълен сезон в Индикар, пълен сезон отново във Ф1 или пък пълен сезон в други серии".

Колкото до Инди 500 през 2019, Алонсо сподели, че ще бъде доста по-добре подготвен, защото ще му бъде второ участие. Опитът ще му помогне много, защото той вече познава състезанието и събитието.

"Това са две дълги седмици, които може би изглеждат лесни за пилотите, които участват в квалификациите и състезанието от години, но за мен всичко беше ново, така че натрупаният опит ще ми бъде от голяма полза".

