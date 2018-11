Мик Шумахер ще кара с Фетел на

Шампионът във Формула 3 Мик Шумахер ще вземе участие в "Състезанието на шампионите", което ще се проведе през януари 2019 г. Шумахер ще бъде в тандем със Себастиан Фетел за "Купата на нациите", представлявайки Германия. Шумахер-младши ще продължи традицията на баща си – легендарния шампион във Формула 1 Михаел Шумахер – и на Фетел, които имат шест поредни победи като екип на "Състезанието на шампионите" в периода 2007 – 2012.

"За мен е чест да вляза в тази надпревара, която баща ми много обичаше и в която вдигна високо летвала заедно със Себастиан. Ще се забавлявам, но в същото време ще направя всичко по силите си, за да спечеля в индивидуалното състезание, както и в отборното с Фетел", коментира Мик Шумахер.

"Състезанието на шампионите" (RoC) ще се състои на специално създадена за събитието писта близо до трибуните на Ф1 пистата в Мексико Сити на 19 – 20 януари. Президентът на RoC Фредрик Джонсън заяви, че влизането на младия Шумахер в състезанието ще бъде много емоционален момент заради историята на баща му Михаел Щумахер. "Дори не можем да опишем колко сме щастливи от новината. Неговият баща Михаел е приятел на RoC от много години. Ние продължаваме да му желаем успех във възстановяването. Развълнувани сме какво може да покаже Мик с идентичните автомобили на RoC. Когато Мик се нареди до Фетел в събота със сигурност ще бъде много емоционален момент".

A great legacy, an exciting young champion. Welcome to #ROCMexico, @schumachermick! The FIA F3 champ teams up with Sebastian Vettel for #TeamGermany. https://t.co/V1v6XHb1X1 pic.twitter.com/lL5ANL6p6f