Промених нивото на изпреварванията във Ф1, смята Рикардо

Даниел Рикардо вярва, че е променил нивото на изпреварванията във Формула 1 през 2014 – неговият първи сезон в топ отбор. През въпросната година австралиецът премина в Ред Бул, след две години в Торо Росо, и вместо за влизане в точките, започна да се бори за победи. Той се изправи срещу доказани имена, като своя съотборник Себастиан Фетел например.

Рикардо постигна три победи и завърши трети в класирането, като най-интересното при него беше именно начинът, по който изпреварва. Дани показа, че не се страхува да атакува, често спира много късно, както и да предприема изпреварваща маневра от много далечно разстояние. Този стил го отличава и до днес.

"Това е годината, която беше най-забавна и най-важна за моята кариера" сподели Рикардо. "Победите бяха големи, имах и жестока битка с Фернандо Алонсо в Германия, където се надпреварвахме твърдо, но честно. След това той ме похвали, което беше голямо признание за тогава".

"Чувствам, че 2014 промени не само мен и моя подход, но повиши нивото на изпреварване сред другите пилоти в спорта. Малко хора правеха така – да атакуват от много задна позиция с изпреварваща маневра. Може би са го видели от мен и от начина ми на пилотиране, така че нищо чудно да съм качил нещата на следващото ниво и да съм показал на останалите какво е възможно да се постигне".

"Осъзнавам, че звучи самохвално, но все пак го вярвам".

Daniel Ricciardo: I changed F1's level of overtaking



"They learned from me and the way I was racing, so perhaps I set a new level..."https://t.co/uCYAUoH16K #F1 pic.twitter.com/MaHAFXoavQ