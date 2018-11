Гаф издаде предварително официалното потвърждение за Кубица като пилот на Уилямс

Медиен гаф издаде предварително, че Роберт Кубица е подписал с Уилямс. Информацията беше публична тайна вече няколко дни, а днес се очаква пресконференция, на която новината да бъде официално потвърдена. Официалният сайт на Формула 1, обаче, избърза погрешка и качи видео, което изглежда е било предвидено за по-късно днес.

Leaked video from F1 official website about Robert Kubica tomorrow announcement as Williams driver for 2019#Kubica #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/wT6hvzOdwp