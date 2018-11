Официално: Роберт Кубица ще се състезава за Уилямс през 2019

Отборът на Уилямс потвърди официално завръщането на Роберт Кубица като състезател на тима през 2019. Полякът ще си партнира с новобранеца Джордж Ръсел. В изявлението на тима се посочва, че Кубица ги е впечатлил още по време на тестовете през 2017, след което го приеха за резервен пилот и пилот по развитието на колата за 2018. Така 2017 отбеляза завръщането на Роберт към Ф1 след претърпените тежки травми по време на рали инцидента от 2011, който блокира кариерата му за години напред.

Допреди инцидента, полският пилот беше записал 12 подиума и една победа през 2008. Тогава той постигна и най-доброто си класиране в шампионата, като завърши на четвърто място. Сега Роберт спазва интензивна подготвителна програма за следващия сезон. Ето какви бяха първите му думи:

"Първо искам да благодаря на всички, които ми помогнаха през най-трудните години от живота ми. Беше голямо предизвикателство да успея да се завърна във Ф1. Това, което изглеждаше напълно невъзможно, вече започва да става истина, а аз съм изключително развълнуван да бъда отново на стартовата решетка през 2019".

Кубица призна, че сега започва ново предизвикателство – двамата с Джордж Ръсел да дадат най-доброто от себе си, за да може отборът да се изправи на крака и да постигне по-предно класиране. "Благодаря на всички, които не спираха да вярват в мен, нямам търпение да седна зад волана и да се състезавам" завърши той.

Шефката на отбора Клер Уилямс сподели, че всички в отбора са били безкрайно впечатлени от силата на духа на Кубица и от всичко, което е постигнал. "Той има фантастично ниво на решителност и олицетворява борбения дух на Уилямс. Неговото постоянство и микса от опита и младостта ще бъдат важна крачка към целта ни да се върнем обратно в челото. Благодаря на Ланс и Сергей за усърдната им работа и им желая успех в кариерата".

Преди да бъде обявено по каналния ред, информацията изтече по-рано, заради медиен гаф на сайта на Ф1.

