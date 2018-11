Сайнц разкри какъв е Фетел извън пистата

Карлос Сайнц разкри личните си впечатления какъв е Себастиан Фетел извън пистата. Преди пет години двамата бяха заедно в семейството на Ред Бул и именно в Абу Даби тестваха тогавашния болид. Карлос беше едва на 19, а Себ току-що беше спечелил четвъртата си поредна титла – по това време единствено Фанджо и Шумахер бяха записали такива успехи в историята на Ф1.

"Имах чувството, че съм направил страхотна обиколка" разказа Сайнц. "Тогава Себастиан дойде в гаража и седна в същата кола след мен – със същите гуми и подобна програма. Предположих, че ще ме унищожи като време. Но в крайна сметка беше едва пет десети от секундата по-бърз от мен".

Кралос сподели каква е била реакцията на четирикратния световен шампион, след като е разбрал за представянето му на пистата "Яс Марина". "Много добра работа свърши" казал Фетел пред инженерите на Ред Бул. "От тогава имам голямо уважение към него" заяви Сайнц.

На въпрос какъв е Фетел, когато камерите не го снимат, Сайнц отговори, че поведението му контрастира на фона на други пилоти с множество световни титли:

"Фетел се старае да се обръща към всеки по име. Винаги ще ти отдели време, ще те пита за семейството. Това не го виждаш често в падока, особено от четирикратен световен шампион".

A side of Sebastian, we never knew before. Carlos Sainz reveals more about Sebastian Vettel. https://t.co/Mwvl6iyw6u