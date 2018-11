Тазгодишният Ред Бул е по-добър от болида на Рено за 2019

Даниел Рикардо заяви, че настоящата му кола – RB14 – вече е по-добра от болида на Рено за 2019. Австралийският пилот ще направи своя последен старт за Ред Бул този уикенд в Абе Даби, след което ще премине в отбора на Рено, където ще се състезава от следващия сезон. В интервю за German Speedweek Рикардо анализира своите шансове и демонстрира реализъм за бъдещето си.

"Сегашната ми кола е по-добра от Рено-то за 2019. Съвсем реалистично гледам на моите шансове с Рено. Ясно ми е, че те няма да ми осигурят болид, с който да спечеля шампионата следващата година. Целта ни е през следващите години да намалим разликата с водещите три отбора".

Даниел директно си призна, че изпитва голям страх от трансфера във френския отбор. "Имах нужда да послушам сърцето си, да тръгна сам и да направя сам своя избор" заяви пилотът пред Player’s Tribune. "Промяната е страховита, направо е ужасяващо ******"

"Знам, че следващата част от моето пътуване няма да бъде лесна, но трябваше да поема в тази посока и да се опитам да постигна най-доброто от себе си".

"Отивам в Рено с отворено съзнание и сърце. Никой няма кристална топка, за да предвиди бъдещето или резултатите от моето решение, но така или иначе, аз го взех".

"Засега искам да завърша силно тази година. Всяка обиколка по-близо до финала в Абу Даби, ще ме приближава до края на кариерата ми в Ред Бул. Сигурно ще се разплача, щом изляза от колата. После ще дойде зимата, ще се срещна с новите ми приятели от Рено и ще започна отначало".

