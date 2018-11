Неизлъчвано интервю на Шумахер публикува неговото семейство (видео)

Семейството на Михаел Шумахер публикува негово неизлъчвано досега интервю. То е заснето през 2013, само два месеца преди трагичния инцидент с легендата на Формула 1. Това интервю е на практика последното, което е давал той, но близките му са решили да го покажат чак сега, в навечерието на неговия 50-и рожден ден.

Във видеото Шумахер отговаря на въпроси на свои фенове. Михаел споделя, че най-емоционалната победа в кариерата му е била на пистата "Сузука" през 2000 с отбора на Ферари. Пилотът споделя също така, защо Гран при на Япония от същата година е било много специално за него: "Бяха 21 години за Ферари без спечелен шампионат, както и четири за мен, за да го постигна.

Шумахер споделя и каква е тайната зад неговите исторически рекорди – успявал е да намира нови начини да се подобрява. Колкото до най-уважавания от него опонент, Михаел посочва Мика Хакинен, защото и двамата имали сурови битки, но стабилни отношения извън пистата.

Седемкратният световен шампион изтъква и управленските умения на неговия технически директор по онова време – Рос Браун. Двамата са работили заедно по време на неговата кариера в Бенетон, Ферари и Мерцедес.

За съжаление, освен това интервю, семейството на Шумахер не разкрива никакви детайли около сегашното му състояние.

Exclusive:

Schumacher’s family releases the last interview of Michael.

October 2013#KeepFightingMichael pic.twitter.com/t9lueHbKMr