Верстапен най-бърз в първата тренировка в Абу Даби

Макс Верстапен беше най-бърз в първата свободна тренировка от уикенда за Гран при на Абу Даби. Втори остана неговият съотборник Даниел Рикардо, а зад него се наредиха Мерцедес съответно с Валтери Ботас и Люис Хамилтън.

Ясно небе и силно слънце посрещнаха пилотите в последния уикенд за сезона, в който мнозина ще се сбогуват с отборите си или с Ф1 като цяло. По този повод болидът на Фернандо Алонсо е със специални цветове, а пък болидът на петкратния световен шампион Хамилтън носи изобразена единица.

Кими Райконен пък тества ново крило, което е с дизайна за 2019, но все още под регулациите за настоящия сезон.

Ферари останаха едва 7 и 8, но тяхното представяне през 2018 винаги е най-слабо в първата петъчна тренировка. Пилотите имаха допълнително усложнение – в началото пистата беше 43 градуса, а до края изстина с цели 8.

Мерцедес останаха зад Ред Бул, но Люис и Валтери почти не използваха най-бързите гуми, а заложиха съответно на софт и супер софт.

