Ботас оглави втората свободна сесия, едва 0,044 сек. пред Верстапен

Валтери Ботас с Мерцедес оглави втората свободна тренировка на пистата "Яс Марина", като изпревари Макс Верстапен от Ред Бул с едва 0,044 секунди. Ред Бул продължи със силното темпо, с което спечелиха сутрешната сесия, и Даниел Рикардо остана трети. Зад него остана Люис Хамилтън, а тандемът на Ферари се приближи на пето и шесто място, като Райконен отново беше по-бърз от Фетел.

Най-добри от останалите се оказаха Хаас, като Ромен Грожан се нареди седми, а съотборникът му Кевин Магнусен остана девети, като между тях се вклини Нико Хюлкенберг с Рено. Топ десет затвори Естебан Окон с Рейсинг Пойнт Форс Индия. Малко преди обяд Тото Волф съобщи, че Окон ще бъде резервен пилот на Мерцедес през следващия сезон.

Фернандо Алонсо, който се оттегля от Ф1 след Абу Даби, даде 13-то време, което беше доста по-добро постижение от сутринта. Отборът на Заубер, който се представи силно в Бразилия, изглежда изпитва трудности на "Яс Марина", като Леклер даде едва 15-то време, а Ериксон, за който това също ще е последно състезание, се нареди 17-и.

