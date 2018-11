Хамилтън най-бърз преди квалификацията в Абу Даби

Люис Хамилтън пое щафетата в съботната свободна тренировка от там, където стигна Валтери Ботас в петък следобед. Петкратният световен шампион успя да даде най-добро време на пистата "Яс Марина" и да остави зад себе си двете Ферарита, които показаха значително подобрение спрямо вчера. Макс Верстапен, който беше спечелил първата петъчна сесия, остана четвърти.

Kimi completes a flying lap, but can only go P2



TOP 6

HAM

RAI

VET

BOT

RIC

VER#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/erbPFyHdnI — Formula 1 (@F1) 24 ноември 2018 г.

Борбата в челото беше доста оспорвана, а Кими Райконен и Себастиан Фетел доминираха през по-голямата част от времето. Мерцедес също напреднаха в темпото, докато Ред Бул изостанаха от конкурентите си, най-вече заради липса на достатъчно мощност. За огромно разочарование на Даниел Рикардо, той пак получи повреда и изостави болида си на пистата в заключителните минути. На практика австралиецът е отпадал тази година повече, отколкото Хамилтън за предишните пет.

Проблеми имаха също Естебан Окон, който излезе на пистата едва 10 минути преди края, защото механиците работеха по колата му, както и Леклер, който изпусна завой 19 и счупи задното си крило.

Най-добър в средата беше Ромен Грожан с Хаас, следван от двата болида на Рено, като Нико Хюлкенберг беше по-бърз от съотборника си Карлос Сайнц. Топ 10 въпреки всичко успя да затвори Окон с Форс Индия, следван от Серхио Перес.

ПЪЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ТРЕТАТА СВОБОДНА ТРЕНИРОВКА ЗА ГРАН ПРИ НА АБУ ДАБИ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК