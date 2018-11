Хамилтън отвя конкуренцията с нов рекорд на пистата в Абу Даби

Петкратният световен шампион Люис Хамилтън очевидно няма намерение да връща газта, след като спечели квалификацията за Гран при на Абу Даби с нов рекорд. Неговият съотборник Валтери Ботас остана втори на една десета, а конкурентите им от Ферари и Ред бул заеха съответно втори и трети ред на стартовата решетка. Интригата в утрешното състезание на пистата "Яс Марина" ще бъде кой ще вземе трета позиция в шампионата. Във временното класиране Кими засега води, а утре ще стартира четвърти; Ботас ще тръгне втори утре, което му дава възможност да атакува за повече точки. В най-неблагоприятна позиция е Макс Верстапен, който трябва да спечели състезанието, ако иска да завърши трети в шампионата. Това, обаче, няма да му е лесно от шеста стартова позиция.

HAMILTON: "It was quite an emotional session for me because it's the last time I'll be qualifying in this car. I'm so grateful to the team. Today was so much fun." #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/o3jIRhaWwY — Formula 1 (@F1) 24 ноември 2018 г.

Първата част на квалификацията загатна за оспорвана надпревара. Ферари изглежда бяха включили пълната си мощност и Фетел оглави класирането. Двата Мерцедеса съответно на Ботас и Хамилтън бяха много близо до него, а голямата изненада поднесе Окон с Форс Индия, който измести Райконен от четвъртото място. Леклер беше по-бърз от Верстапен, а Фернандо Алонсо даде всичко от себе си, за да се промъкне във втората част. Под чертата останаха двата болида на Торо Росо, Вандоорн с Макларън, както и обичайните заподозрени от Уилямс.

Във втората част Мерцедес приеха хвърлената ръкавица и отвърнаха с рекордна обиколка на Люис Хамилтън, следван от Валтери Ботас. Ферари се наредиха трети и четвърти, като всички топ претенденти излязоха с гуми ултрасофт. За последните бързи опити, всички без Фетел поставиха най-меките смеси – хиперсофт. Той се нареди трети зад Хамилтън и Верстапен. Даниел Рикардо остана едва десети, а инженерите по радиото му казаха рязко да намали скоростта и да се прибере. Под чертата останаха Карлос Сайнц с Рено, Маркус Ериксон със Заубер, Кевин Магнусен с Хаас, Серхио Перес с Форс Индия и Фернандо Алонсо с Макларън.

Последната част на квалификацията започна ударно с нов рекорд на Хамилтън. Малко по-късно Фетел успя да го доближи, но не и да го надмине. При последните излизания Люис подобри още рекорда си, Ботас беше най-близо до него, а Фетел и Райконен останаха трети и четвърти. Ред Бул останаха пети и шести, като Рикардо беше по-бърз. Австралиецът винаги е бил по-бърз от съотборника си в квалификациите в Абу Даби.

Най-добър в средата беше Ромен Грожан с Хаас, който остана седми, а след него се нареди Шарл Леклер със Заубер. Топ 10 заформиха Естебан Окон с Форс Индия и Нико Хюлкенберг с Рено.

ПЪЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ КВАЛИФИКАЦИЯТА ЗА ГРАН ПРИ НА АБУ ДАБИ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК