Победа за Хамилтън във финала на сезона, Алонсо си взе довиждане с Формула 1

Люис Хамилтън вече спечели титлата при пилотите, а Мерцедес се наложиха при конструкторите. Остава, обаче, още един последен старт: красивата нощна надпревара за Гран при на Абу Даби. Хамилтън спечели кмалификацията вчера с рекордна обиколка и по нищо не му личи да връща газта. Ще успеят ли Фетел и Ферари да запишат успех за чест? Кой ще грабне третото място в шампионата - засенченият Валтери Ботас, напускащият Ферари ветеран Кими Райконен или непредсказуемия Макс Верстапен?

"One of the greatest racing drivers the world has ever seen."



An unmissable tribute to @alo_oficial from the #F1 paddock #GraciasFernando pic.twitter.com/dAvgEWzUMZ — Formula 1 (@F1) November 24, 2018

При изгасването на червените светлини Люис Хамилтън поведе уверено колоната, след като стартира добре и не даде шанс на конкурентите си да го атакуват. Зад гърба на британеца се залепи неговият съотборник в Мерцедес Валтери Ботас. Себастиан Фетел запази третата си позиция, следван от съотборника си в Скудерия Кими Райконен. Финландецът кара за последен път в кариерата си за отбора на Ферари.

Шарл Леклер стартира много добре и от осма позиция вече се намира на пето място, а в същото време Макс Верстапен потъна до средата на колоната.



В 6-ата обиколка тежък инцидент между Нико Хюлкенберг от Рено и Ромен Грожан от Хаас прати Нико във въздуха и след едно превъртане германецът приключи надпреварата с главата надолу. За щастие Хюлкенберг се отърва без наранявания и излезе сам от пострадалия болид, след като бе обърнат на гуми от стюардите на пистата. В едва осмата обиколка се стигна и до отпадане заради технически проблем в болида на Кими Райконен. Финландецът не заслужаваше да завърши кариерата си във Ферари по този начин, след като от следващата година се завръща в отбора, с който направи дебюта си във Формула 1 – Заубер.

SAFETY CAR: LAP 1/55



Huge collision involving Grosjean and Hulkenberg sends the Renault driver flying



Thankfully he confirms on team radio that he is ok #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/QBPgO7Ow2J — Formula 1 (@F1) November 25, 2018









В 16-ата обиколка Себастиан Фетел влезе за първи път в бокса и се върна на пистата на пета позиция.

В средата на състезанието се появиха леки капки дъжд и върнаха всички надежди за интересен развой на битката. От организаторите съобщиха и за гръмотевици, видени от телевизионните хеликоптери.

В 35-ата обиколка Фетел догони Ботас и след две атаки успя без особени проблеми да изпревари втория пилот на Мерцедес. Така Себастиан зае втората позиция и се доближи до първото място. Четирикратният световен шампион започна да топи преднината на лидера Хамилтън и вече изостава само на пет секунди от британеца.

До 50-ата обиколка Хамилтън продължава да води колоната и не позволява на Фетел да намали изоставането си на под пет секунди. По всичко изглежда, че британецът ще завърши шампионския си сезон по най-добрия начин с победа.

A scary start to the final race of the season for @HulkHulkenberg



He walked away unscathed from his big collision with Romain Grosjean#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/bAVm0LRgtQ — Formula 1 (@F1) November 25, 2018

На финала в Абу Даби Фетел не успя да притесни Хамилтън и така британецът спечели вечерната надпревара. Така вече петкратният световен шампион приключи сезон 2018 като един от най-успешните в кариерата си. Себастиан, както и в генералното класиране при пилотите, завърши на второ място. Германският лидер на Ферари ще трябва да промени нещо през 2019 година, ако иска да прекъсне доминацията на Мерцедес и Хамилтън.

Трети на почетната стълбичка се качи Макс Верстапен от отбора на Ред Бул. Четвърти зад него финишира Даниел Рикардо, който днес се състезава за последен път като съотборник на Макс в Ред Бул. Топ пет допълни вторият пилот на Мерцедес Валтери Ботас, който тотално разочарова с представянето си в днешната надпревара.