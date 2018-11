Хамилтън с респект към Фетел и Алонсо

Люис Хамилтън показа спортсменско уважение към основния си противник Себастиан Фетел, както и към оттеглящия се Фернандо Алонсо. Британецът победи без колебания и в последния старт от сезона в Абу Даби. Пилотът на Мерцедес първи смени гуми още в осмата обиколка по време на излизане на колата на сигурността, но въпреки това стигна до финала без да има притеснения с прекалено износване.

След финала тримата заедно с Фетел и Алонсо направиха почетна обиколка на "Яс Марина" и зарадваха феновете с едновременно въртене на гуми. След като излязоха от болидите си, Люис и Себастиан застанаха заедно пред камерите, след което Фернандо също се присъедини към тях.

"Беше чест и привилегия да се състезавам със Себастиан. Познавам го още от времето във Формула 3 и той винаги е бил честен пилот, който работи много. Той свърши фантастична работа през сезона, но върху нас се изсипва голямо напрежение".

"Ако понякога сме имали спречквания, то е било само защото и двамата се стараем да даваме най-доброто от себе си. Сигурен съм, че следващата година той ще се върне пак силен, но и аз ще се постарая да бъде подготвен за него".

Хамилтън благодари на отбора и на феновете по цял свят, а също така изказа респект към Фернандо Алонсо.

"Фернандо е истинска легенда. За мен беше чест да се състезавам по едно и също време с него. Преди да постъпя във Формула 1, аз го наблюдавах и се възхищавах на неговите постижения. Не знам дали някой друг пилот ще ми липсва, но той със сигурност. Той ще липсва на спорта като цяло".

