Фетел: Люис е шампионът и го е заслужил

Себастиан Фетел призна заслугите на своя най-голям опонент Люис Хамилтън след последното състезание за сезон 2018 в Абу Даби. Британецът финишира пръв, а пилотът на Ферари се класира на второ място. След финала Себастиан, Люис и Фернандо Алонсо направиха почетна обиколка на "Яс Марина", след което застанаха рамо до рамо пред камерите. Хамилтън пръв изказа уважение към Фетел и му направи комплимент. Немецът от своя страна също изказа добро мнение за него:

"Люис е шампионът и го е заслужил. Беше трудна година. Аз опитах всичко до последната възможна обиколка днес и много се забавлявах. Настигах го малко по малко, но той контролираше темпото отпред".

"Искаше ми се да се състезаваме от по-близка дистанция, но… Следващата година ще се постараем като отбор да се върнем по-силни и ще се постараем да му създадем много повече главоболия".

Пилотът на Ферари не пропусна да отдаде заслуженото и на Фернандо Алонсо.

"Поздравления за Фернандо. Последните години бяха много трудни за него. Много ще ни липсва".

VETTEL (on HAMILTON): "He's the champion and he deserves to be the champion... We will try to come back stronger to give him a run next year" #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/vx2M1MXUIc