Алонсо: Завинаги ще бъда фен на Формула 1

Фернандо Алонсо завърши последното състезание в своята 17 годишна кариера с наказание от три точки. То му беше присъдено заради скъсяване на завои 8 и 9 в Абу Даби при три различни обиколки. Двукратният световен шампион завърши 11-и и малко не му достигна да приключи с точка, което щеше да е успех предвид кризата в Макларън.

Няколко обиколки преди финала състезателният инженер на Алонсо му каза по радиото да се напъне и да настигне движещия се на десета позиция Магнусен, за да вземат точката. Фернандо му отвърна с култовата реплика: "Аз имам 1800 точки!" Инженерът му отговори същ духовито: "Ами хайде заради мен да ги направим 1801!" Всъщност, за всичките 17 години испанецът е спечелил 1899 точки и поне засега изпусна шанса да ги закръгли. Въпреки че се оттегля сега, той не изключва възможността да се завърне след известна почивка.

На въпрос на Дейвид Култард дали все пак ще посещава Ф1 като зрител догодина, Фернандо отвърна: "Ще продължа да се връщам на състезанията, стига да не коментирам като някои други бивши състезатели." Намигването беше към самия Култард, който беше пилот в периода 1994 – 2008, а сега е коментатор за Скай спортс.

Алонсо беше поканен пред камерите заедно с Хамилтън и Фетел. "За мен е чест да стоя тук с тези двама шампиони. Благодаря на Формула 1, винаги ще бъда фен на това шоу".

Двукратният световен шампион се насочва към ново предизвикателство – Индикар, както и спечелването на "Тройния шлем" на моторните спортове.

