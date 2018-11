Хамилтън и Фетел си размениха каските след финала в Абу Даби

Ф1 шампионите Люис Хамилтън и Себастиан Фетел показаха огромен респект един към друг и размениха каските си след финала на сезон 2018 в Абу Даби. Пилотите на Мерцедес и Ферари се бореха помежду си за титлата през последните две години, като и двата пъти победител излезе Хамилтън.

"Това е най-голямото уважение, което можем да изразим ние като пилоти. Все едно си сменяме фланелките. Ето ти моята, свърши страхотна работа тази година и бе удоволствие да се състезавам срещу теб", заяви Хамилтън.

"Много добра работа! Пет титли, огромно постижение. Надявам се, че ще те спра да трупаш още", добави Фетел.

Хамилтън се пошегува, че Фетел никога няма да може да използва каската му, защото има прекалено малка глава.

The value of a victory is to be found in the greatness of the opponent! @F1 2019! The battle continues... pic.twitter.com/D5o3MgGKEr