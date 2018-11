Формула 1 с жест на почит към Фернандо Алонсо (видео)

Формула 1 изрази уважение към оттеглящия се двукратен световен шампион Фернандо Алонсо. На официалния сайт беше качено петминутно видео, в което представители на Макларън, пилоти и други лица от Ф1 говорят за именития испанец. Сред участниците са Зак Браун, Рос Браун, Фелипе Маса, както и много от по-младите действащи състезатели. Всички те го описват като боец и истинска легенда. Можете да видите клипа на официалния сайт на Ф1 или в туитър:

