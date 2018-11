Торо Росо потвърдиха Александър Албън за съотборник на Даниил Квят за следващия сезон. 22 годишният Албън е от британско-тайландски произход и тази година завърши на второ място в шампионата Формула 2. Той прекрати договора си с отбора на Нисан за Формула Е, за да може да постъпи във Ф1.

Албън ще замени Брендън Хартли, който не успя да покаже достатъчно умения, за да се задържи в най-престижния моторен спорт на планетата. Единствено Сергей Сироткин от Уилямс записа по-малко точки от новозеландеца. "Невероятно чувство е да знам, че догодина ще се състезавам във Ф1" сподели Албън.

"Още от кариерата ми в картинга до днес съм преминал през върхове и спадове. Освободиха ме от Ред Бул през 2012, така че от този момент осъзнах, че пътя ми към Ф1 ще бъде много по-труден".

"Работих много усърдно и се стараех да направя впечатление всеки път, когато седна в колата. Искам да кажа едно голямо благодаря на Ред Бул и д-р Марко, че отново повярваха в мен и решиха да ми дадат втори шанс. Винаги съм обичал моторните спортове и още от мига, в който седнах в автомобил, мечтаех един ден да се състезавам във Ф1".

Все още не е ясно кога точно ще дебютира Албън, тъй като в тестовете тази седмица ще участват Квят и Шон Гелел. Пристигането на Александър в тима на Торо Росо ще придаде странен облик на тима, тъй като и двамата с Квят вече веднъж са били отрязвани от програмата на Ред Бул. Руснакът изпадна от състава след като преди това беше понижен от Ред Бул, за да освободи място за Макс Верстапен в главния отбор. Албън пък е бил отхвърлен първия път още като тинейджър.

I really don’t think there are words to describe how excited and proud I am to be driving for Scuderia Toro Rosso in 2019. It was an uphill battle to be on the grid this year and to be given the opportunity to be in F1 is surreal! (1 of 2) pic.twitter.com/dxMqpwxuv6