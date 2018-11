Райконен седна в болид на Заубер за първи път от 2001

Кими Райконен се завърна в болид на Заубер за първи път от 2001. Това се случи в началото на тестовете на Пирели в Абу Даби, които започнаха в 9:00 местно време (7 българско). Финландецът кара с небрандиран пилотски екип и каска като тази, която използваше в Лотус през 2012. Кими приключи своята кариера във Ферари с последното състезание за 2018 и си остана последният световен шампион на Скудерия с титлата, завоювана през вече далечната 2007.

For the first time in 17 years, Kimi Raikkonen is back at the wheel for @SauberF1Team...#F1Testing pic.twitter.com/gHGsTMnJIW