Фетел оглави първия ден от теста в Абу Даби, проблем за Райконен

Day 1 of @F1 #F1Testing at @ymcofficial completed! Here are all the results! #AbuDhabiTest pic.twitter.com/XlwGXDIsDz

Пилотът на Скудерия Себастиан Фетел оглави първия ден от теста на Пирели в Абу Даби след финала на сезона във Формула 1. Денят обаче не бе дотам успешен за доскорошния съотборник на Фетел – Кими Райконен, който се върна в отбора, от който започна Ф1 кариерата си – Заубер. Болидът на финландеца спря на пистата заради технически проблем час преди края на теста.Фетел бе причината за появата на червени флагове на пистата "Яс Марина" в началото на деня заради излизането му много извън трасето на първия завой. В ранния следобед Себ успя да се реваншира и подобри най-бързата обиколка на Валтери Ботас от Мерцедес, записвайки 1:36.812 минути. Все пак времето на Ботас бе достатъчно за второто място.

Ланс Строл излезе на трета позиция с болида на Рейсинг Пойнт Форс Индия, въпреки че още не е представен официално като пилот на отбора. Обиколката на Строл следобед му позволи да задмине в подредбата Макс Верстапен от Ред Бул, който остана с четвърто време. Пети се нареди сутрешният пилот на Форс Индия Серхио Перес, следван от Ландо Норис с Макларън. Със седмо време остана пилотът на Рено Нико Хюлкенберг, който бе отново в болида само 48 часа след тежкия инцидент, който претърпя по време на Гран При на Абу Даби.

Внукът на двукратния Ф1 шампион Емерсон Фитипалди – Пиетро също бе причина за показването на червени флагове в първата част от теста. Бразилецът, който за първи път тества Ф1 болид, спря на пистата заради повреда в състезателния автомобил на Хаас. Той се върна на "Яс Марина" часове по-късно едва след като двигателят на Ферари бе сменен с нов. Фитипалди направи серия от подобрения в темпото си и приключи първия ден от тестовете осми.

Двамата пилоти на Уилямс заеха следващите две места, като Роберт Кубица бе по-бърз с три десети от съотборника си – шампионът във Формула 2 за 2018-а Джордж Ръсел. Райконен остана 11-и, но въпреки повредата в болида на Заубер, Кими проведе продуктивен тестови ден със 102 записани обиколки. Тест пилотът на Торо Росо Шон Гелел приключи деня 12-и. Той бе и пилотът с най-много навъртяни обиколки на трасето – 150.

For the first time in 17 years, Kimi Raikkonen is back at the wheel for @SauberF1Team...#F1Testing pic.twitter.com/gHGsTMnJIW