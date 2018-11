Леклер подобри времето на Фетел в първия си тест

Шарл Леклер започна кариерата си във Ферари като подобри времето на Себастиан Фетел от първия ден на тестовете след сезона в Абу Даби. Вчера четирикратният световен шампион беше най-бърз на пистата "Яс Марина", но днес дебютантът в Скудерия показа още по-добро темпо. Монегаскът е карал и преди за Ферари, включително и на "Монца" през тази година, но сега за първи път официално облече червения екип.

A decent morning for this man at #F1Testing



Charles Leclerc completed his first laps as an official Ferrari race driver



Watch out, 2019...https://t.co/fP45ObNpsZ#SkyF1 pic.twitter.com/LQmuKs7cRk — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) 28 ноември 2018 г.

Освен Леклер, Пиер Гасли също за първи път подкара Ред Бул със своя номер. Французинът постигна второ време. Ланс Строл, който още не е официално обявен като пилот на Рейсинг Пойнт Форс Индия, се нареди трети, само на 0.07 секунди зад Гасли.

Pierre getting his first taste of track action in the RB14 today #F1Testing pic.twitter.com/H5VJIJmuZF — Red Bull Racing (@redbullracing) 28 ноември 2018 г.

Четвърти остана Валтери Ботас, който тества за втори ден. След него се нареди Даниил Квят, който сяда в Торо Росо за пръв път, откакто беше уволнен през 2017 след Гран при на САЩ. Неговият сънародник Артьом Маркелов беше шести за Рено, а седми остана швейцарецът Луи Делетраз с Хаас. След тях бяха Карлос Сайнц за първи път с Макларън и Антонио Джовинаци със Заубер.

Тестовете ще продължат привечер за още четири часа.