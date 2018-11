Леклер най-бърз във втория ден от теста в Абу Даби

Новият пилот на Ферари Шарл Леклер приключи първия си официален тест като част от отбора на Скудерия с най-добро време. Вторият ден от теста на Пирели в Абу Даби накара всички отбори да излязат на пистата за последен път през 2018 година и да усетят гумите за сезон 2019.

Италианският производител на гуми и официален доставчик за Формула 1 предложи на всеки отбор 22 комплекта гуми за двата дни на "Яс Марина". Четиринадесет комплекта бяха подготвени от Пирели, а осем бяха избрани индивидуално от всеки отбор. По време на теста бе забранено на отборите да използват експериментални части за следващия сезон или определени сензори, за да може да се концентрират върху гумите.

Леклер, който заменя Кими Райконен във Ферари, подобри вчерашното постижение на новия си съотборник Себастиан Фетел с 0.36 секунди. Леклер описа първия си ден като пилот на Ферари с една дума - "емоционално". Новият пилот на Ред Бул Пиер Гасли записа второ най-добро време, докато Ланс Строл остана трети в подредбата с болид на Форс Индия. Строл зае третото място и вчера, но тогава бе с 0.6 секунди по-бърз.

