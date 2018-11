Рос Браун: Формула 1 не може да продължава така

За последните две години само два отбора са успявали да стъпят на подиума, с изключение на Мерцедес, Ферари и Ред Бул. Техническият директор на Формула 1 Рос Браун заяви, че спортът не може да продължава така. През 2017-2018 за общо 41 състезания или 123 възможни места на подиума, само два пъти се е случвало пилот извън големите три да завърши на почетната стълбица. И двата случая са в Азербайджан, където това направиха Ланс Строл през 2017 и Серхио Перес през 2018.

Браун твърди, че ръководството на спорта търси начини да повиши конкурентоспособността на стартовата решетка, защото разделението на две половини не бива да продължава:

"Баку е доста необичайна улична писта и само там пилот от някой от останалите седем отбора успя да се класира в топ 3. Да подиума от общо 123 е просто неприемливо, защото освен всичко останало, това води до растящо техническо и финансово разделение".

"С този проблем се занимаваме заедно с ФИА и отборите, защото от неговото решаване зависи бъдещето на Ф1. Обсъждаме различни решения и всички трябва да се обединим, че нещата не може да продължават още дълго така".

"Много е трудно за феновете да се вълнуват от борба за осмото място. Все пак, поздравления за Рено за четвъртото място в шампионата при конструкторите, което потвърждава техния прогрес, както и за Хаас, които завършиха пети след само три години участие – това е голямо постижение."

Браун допълни, че Заубер са успели да дръпнат нагоре след две години неуспехи, до голяма степен благодарение на таланта на Леклер. "Специални адмирации заслужават всички във Форс Индия, които работиха много усърдно през целия сезон, и не се разсеяха нито за миг от сериозните финансови проблеми на отбора. Смятам, че оставането на Форс Индия във Ф1 е едно от най-важните събития през 2018".

Изравняването на възможностите няма да бъде никак лесно, предвид опасността всичко да се превърне в "комунизъм". Със сигурност, Мерцедес, Ферари и Ред Бул предпочитат конкурентите им да ги настигнат, а не те самите да бъдат принизени до нивото на останалите.

Най-очевидното решение е таванът на бюджетите, който ще лимитира харченето, а освен това ще доведе и до по-равно разпределение на парите от награди. Малките отбори със сигурност подкрепят тази идея, докато големите три не биха се съгласили никак лесно.

